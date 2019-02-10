وفدد أممي رفيع يبحث مع مسؤولين حكوميين بالفاشر ترتيبات خروج يوناميد من دارفور

زار وفد أممي رفيع المستوى، مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، السبت للوقوف ميدانياً على الأوضاع العامة بالولاية، بجانب متابعة سير ترتيبات خروج البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد.

والتقى الوفد والي شمال دارفور بالإنابة، مروان التجاني الطيب، وأعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية، حيث ناقشا الوضع في الإقليم بالإضافة إلى خطط خروج يوناميد النهائي من دارفور.