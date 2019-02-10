وفدد أممي رفيع يبحث مع مسؤولين حكوميين بالفاشر ترتيبات خروج يوناميد من دارفور

زار وفد أممي رفيع المستوى، مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، السبت للوقوف ميدانياً على الأوضاع العامة بالولاية، بجانب متابعة سير ترتيبات خروج البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد.
والتقى الوفد والي شمال دارفور بالإنابة، مروان التجاني الطيب، وأعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية، حيث ناقشا الوضع في الإقليم بالإضافة إلى خطط خروج يوناميد النهائي من دارفور.
وضم الوفد كلاً من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، بنتو كيتا، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج التنمية الإنمائي، مراد وهبة، ومساعد الأمين العام لبناء السلام، ارسكار فلاندي، والمدير العام لعمليات حفظ السلام في دول شرق افريقيا، مستر قهقهي وبرفقتهم عدد من المسؤولين الخارجية من وزارة السودانية.
وبحسب سونا، فإن الزيارة تعتبر الأولى من نوعها للوفد في دارفور مطلع هذا العام للتعرف بشكل مباشر على الأوضاع العامة في دارفور وما تحقق من استقرار في مختلف المجالات عقب خروج البعثة من 10 مواقع في شمال دارفور.
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