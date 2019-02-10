د.عادل الفكي يكتب : مطلوبات تطبيق قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتمويل الشباب

خلال مخاطبته لقيادات الشباب والمجتمع بمدينة الأبيض خلال الأسبوع الماضي، وجه رئيس الجمهورية بجملة من الموجهات، تستهدف زيادة التمويل الممنوح لفئة الشباب، وتسهيل منح هذا التمويل، ورفع العديد من الأعباء الضرائبية التي تحد من انطلاق ونجاح مشروعات الشباب.

جاء في هذه الموجهات: إعفاء مشروعات التمويل الأصغر من الضريبة على القيمة المضافة، تحديد هامش الفائدة بحيث لا يتجاوز 5%، إلزام البنوك بإستيفاء نسبة 12% من المحفظة للتمويل الأصغر، إما مباشرة أو بتحويلها للبنوك العاملة في المجال، استخدام صيغ التمويل الأخرى بخلاف المرابحة، توفير الأرض لصغار المستثمرين، وإعادة توظيف الأراضي غير المستغلة.

الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يكون لقطاع أو لسلعة معينة وليس لشخص طبيعي أو إعتباري. لتحقيق الهدف وهو تخفيف التكلفة على المتمول الشاب لا بد من تحديد جهة تسدد نيابة عنه إما تبرعاً ودعماً، أو كدين واجب السداد. يُقترح تسديد الضريبة على القيمة المضافة عن طريق حاضنة (حاضنات) تمولها وزارة المالية. وتحصل كدين على المتمول بعد نجاح المشروع.

فيما يلي هامش المرابحة فمن الواضح أن منح التمويل بهامش 5% لا يتناسب مع ظروف الاقتصاد السوداني، ومن المؤكد أن البنك أو مؤسسة التمويل الأصغر التي تعمل بهكذا هامش سوف تتعرض للخسارة وتفقد أهم عناصر الاستدامة، لتحقيق هدف تخفيف العبء على المتمول في قطاع التمويل الأصغر وتنفيذاً للتوجيه الرئاسي يُقترح أن تسدد الحاضنات أي هامش تمويل فوق ال 5%. على أن تمول الحاضنات من صندوق قومي ينشأ لهذا الغرض تساهم فيه وزارة المالية، والولايات، ومؤسسات القطاع الخاص الكبرى بما فيها البنوك، والمنظمات المحلية والأجنبية.

فيما يلي زيادة حجم التمويل الممنوح يُقترح إصدار منشورات من البنك المركزي تلزم البنوك بالتوسع في منح التمويل لمؤسسات وشركات التمويل الأصغر بصيغة المضاربة بشروط ميسرة، وبضمان مؤسسة تيسير لتأمين التمويل الأصغر وشركات التأمين الأخرى. من الواضح أن زيادة نسبة الاستفادة من السقف المتاح هي القضية الأساسية، وهذا يتحقق من خلال الحاضنات.

نصت سياسات بنك السودان للعام 2019 على إستمرار التوسع في إستخدام صيغ التمويل الأخرى بخلاف المرابحة مثل السلم والسلم الموازي و الإستصناع و الإستصناع الموازي والمشاركة والمضاربة المقيدة والمقاولة والإجارة . وعلى هذا يُقترح تكثيف بناء قدرات موظفي البنوك وشركات التمويل الأصغر في مجال صيغ التمويل الأصغر، ومراقبة التنفيذ بواسطة بنك السودان المركزي ومجالس الإدارات. يفترض أن تلعب الحاضنات دوراً رئيساً في تعميم استخدام الصيغ الأخرى.

يقترح إحداث حاضنة لمشروعات الشباب في كل ولاية، تساهم فيها الحكومة المركزية، وبنك السودان، وحكومة الولاية، والقطاع الخاص بما فيها البنوك والمنظمات المحلية والأجنبية. وضمن مهامها الأخرى تسعى الحاضنات لتوفير الأرض لمشروعات الشباب. والله الموفق.

د. عادل عبد العزيز الفكي

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