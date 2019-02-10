الخرطوم: باج نيوز
أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف” اليوم”الأحد” قرارًا برفع الإيقاف عن نادي الإسماعيلي المصري وإعادة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي بحسب ما ذكرت وكالة”بي ان سبورت”.
وكان الاتحاد الإفريقي استبعد الإسماعيلي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب الأحداث التي رافقت مواجهته مع النادي الافريقي التونسي قبل نحو أسبوعين.
وأجبر الحكم على إيقاف المباراة بين الاسماعيلي والإفريقي في الدقيقة 86 بعد اعتداء جماهير الفريق على الحكم المساعد.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر قرار من”الكاف” برفع العقوبة عن الإسماعيلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.