معارك بين قوات مناوي والعدل والمساواة بليبيا

تكبد تحالف حفتر وحركة مناوى خسائر فادحة فى العتاد والارواح فى إشتباكات عسكرية وقعت بينهم وحركة العدل والمساواة الاسبوع الماضى جنوب ليبيا .

وكشف عبداالله ادم القيادى المنشق عن حركة مناوى بحسب (smc) عن مقتل (5) من قيادات مناوى فيما جرح خمسة آخرون وتم تدمير عدد (9) عربات واسلحة وذخائر فى معارك ضارية شهدتها منطقة ام الارانب بينهم وحركة العدل والمساوة.

وأشار الى أن تفاصيل الاحداث تعود إلى قيام قوة من حركة العدل والمساواة وثوار مصراته على متن (170) عربة بمهاجمة قوات مناوى وخليفة حفتر أثناء تحركهم من مدينة سبها الى منطقة أم الارانب.

وتوقع آدم تجدد الإشتباكات خلال اليومين القادمين ، موضحاً إن حركتى العدل والمساواة وتحرير السودان فصيل عبد الواحد كانتا تقاتلان مع خليفة حفتر إبان معركة الموانئ النفطية إلا أن عدم إيفاء حفتر بتعهداته لها جعل الحركات تنتقل للقتال مع المجموعات المناوئة له .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)