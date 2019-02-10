الكاف يرفع الإيقاف عن الإسماعيلي

أعلنت شبكة بى أن سبورت الإخبارية، في خبر عاجل لها، ظهر اليوم الأحد، عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على الالتماس المقدم من إدارة الإسماعيلي، على قرار استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على خلفية أحداث الشغب الجماهيري، في مباراة الأفريقي التونسي، وعدم استكمال الطاقم التحكيمي الكاميروني للمباراة, وذكرت شبكة بي إن سبورتس الإخبارية، أن الكاف قرر رفع الإيقاف عن نادي الإسماعيلي، بعدما كان قد تقرر استبعاده من دوري الأبطال.

ويقع الإسماعيلي في مجموعة تضم مازيمبي الكونغولي والإفريقي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري. وقد حل الإفريقي التونسي ضيفاً على الإسماعيلي في لقاء لم يكتمل بسبب أحداث الشغب من بعض جماهير الدراويش، وكانت النتيجة تشير لتقدم الإفريقي على الإسماعيلي بهدفين لهدف في ملعب الأخير في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثالثة قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة 83 ولأكثر من نصف ساعة ليتم إلغائها بقرار الكاميروني أليوم نيانت.

وأشار الكاف إلى أن الحكم ذكر في تقريره أن جماهير الإسماعيلي ألقت حجارة وزجاجات مياه على الحكم المساعد والفريق الضيف خاصة في الدقيقة 86 أثناء تنفيذ لاعب الإفريقي لركلة ركنية.

وأضاف تقرير الحكم إلى أنه فشل في استكمال المباراة ليقرر إلغاءها ويتوجه الفريقان وطاقم الحكام إلى غرف خلع الملابس تحت حماية الأمن لتجنب التعرض للأذى من الجماهير.

وبناء عليه، قررت اللجنة المنظمة للبطولة استبعاد الإسماعيلي من المشاركة في النسخة الجارية وإلغاء نتيجتي المباراتين اللتين لعبهما الدراويش ضد مازيمبي والإفريقي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)