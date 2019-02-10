مقتل وإصابة 13 في تحطم مروحية إثيوبية بأبيي

تحطمت مروحية عسكرية إثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة ركاب، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة في بيان لها الأحد.

وقال البيان إن المروحية كانت تنقل 23 راكباً عندما تحطمت، السبت، داخل مجمع القوة الأمنية المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي، ما أدى إلى “مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها”.

وأكد المصدر نفسه الذي لم يكشف جنسيات الضحايا، بحسب الشروق نقلاً عن (أ ف ب) أن “عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة”.

وكانت المروحية وهي من طراز “أم اي-8” تنقل جنوداً إثيوبيين من كادوقلي بولاية جنوب كردفان إلى منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تشكل موضع خلاف منذ انفصال الجنوب عن السودان في 2011.

وقال قائد القوة بالوكالة الجنرال جيبري ادهانا ولديزغو “نجري تحقيقاً حول هذا الحادث”.

وإثيوبيا هي البلد الوحيد المساهم في قوات القوة الأمنية المؤقتة في أبيي التي يبلغ عديدها 4500 جندي.

وكان مجلس الأمن الدولي حذر من أن الوضع في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان “ما زال يشكل تهديداً خطيراً للسلام الدولي”، داعياً البلدين إلى إحراز تقدم ملموس على صعيد ترسيم الحدود ومراقبتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)