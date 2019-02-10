زارت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي، بولاية شرق دارفور، سجن الضعين.
وقالت رئيسة اللجنة، عائشة محمد بليلة الشايب، إنهم وقفوا على المشكلات التي تواجه السجن، ممثلة في الصرف الصحي وضيق مساحة السجن، بجانب تغذية الأطفال، والوسائل الحركية التي تسهل عبرها نقل المرضى بالسجن إلى حيث المؤسسات الصحية.
وتباحث الشايب مع إدارة السجن التي أكدت لها أن يوناميد قد تعهدت بإنشاء سجن آخر بديل يستوعب النزلاء يشتمل على الخدمات.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية بشرق دارفور تكشف عن البيئة السيئة بسجن الضعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.