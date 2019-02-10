علي محمود :اقترحنا رفع الدعم عن البنزين والمالية لم تاخذ بالاقتراح

اعلنت الحكومة عن ضوابط واجراءات جديدة بشان الوقود سيتم طرحها خلال 3 اسابيع وعدم وجود اي اتجاه لرفع الدعم.

وبالمقابل كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود عن شراء شركات الامتياز للذهب من المعدنين واضاف اقترحنا رفع الدعم عن البنزين والمالية لم تاخذ بالاقتراح

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