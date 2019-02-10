الهلال يودع أم درمان وإعلان الطوارئ في سفارة السودان

دت بعثة الهلال الرحال إلى زامبيا فجر اليوم حسب صحيفة قوون تأهباً لمواجهة نكانا يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لمباريات مجموعات الكونفدرالية بعد أن كان الفريق فاز على الأشانتي بهدف دون رد في الجولة الأولى بأم درمان، وتستعد سفارة السودان بزامبيا لاستقبال بعثة الأزرق التي ستحل بمدينة كيتوي ومن ثم سيحل الفريق ضيفاً على زيسكو في مدينة ندولا في لقاء الجولة الثالثة للمجموعات يوم الأحد الرابع والعشرون من الشهر الجاري.

ويترأس البعثة التي تضم 37 شخصاً الأستاذ أحمد الطريفي الصديق وتضم الجهازين الإداري والفني و24 لاعباً، وكان الفريق قد ودع أنصاره بملعبه بأم درمان بمران قوي صحح من خلاله إراد الزعفوري الأخطاء التي صاحبت مباراة الرابطة كوستي وأكد نجوم الهلال جاهزيتهم لمواجهتي زامبيا أمام نكانا وزيسكو.

طوارئ لاستقبال البعثة تستعد سفارة السودان لاستقبال بعثة الفرقة الزرقاء التي تصل إلى زامبيا وتتوجه مباشرة لمعقل نكانا في مدينة كيتوي، وكانت السفارة كلفت كل من القنصل مصعب محمد والسكرتير الأول للسفارة لمرافقة البعثة وتذليل كل العقبات ومساندة الفرقة الزرقاء في المواجهة الهامة التي يسعى فيها الفريق للحصول على نتيجة جيدة وأكد السيد مصعب محمد قنصل السودان في زامبيا أن الهلال حقق الأهم في الجولة الأولى بالفوز على الأشانتي الغاني مما يجعله يحل في زامبيا بروح معنوية عالية ودافع كبير معتبراً أن الأزرق قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام نكانا في معقله مشيراً إلى أن السفارة ستكون في خندق واحد مع الهلال في مواجهة نكانا ومن ثم مواجهة زيسكو، مشيراً إلى أن الهلال يمثل السودان قبل أن يمثل الكيان وسيجد وقفة قوية من كل السودانيين في زامبيا من أجل الهدف المنشود وهو عبور نكانا وتعزيز حظوظ الفريق في مشوار التأهل من المجموعة إلى مرحلة ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية، وشدد قنصل السودان في زامبيا على أن الهلال فريق عريق ويتمتع بخبرة كبيرة في المنافسات الأفريقية ولدى اللاعبين دوافع كبيرة من أجل حصد الفوز في مواجهة الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية والوصول للنقطة السادسة.

