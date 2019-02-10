أخبار مسألة سد النهضة تتصدر أجندة قمة مصر وإثيوبيا والسودان اليوم

السيسي والبشير يؤكدان على التنسيق التام بين مصر والسودان في عدة مجالات ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن القمة الثلاثية ستناقش أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 32 للاتحاد الإفريقي.
وبحسب المصادر فمن المقرر أن يبحث الزعماء الثلاثة تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية، وجهود إحلال السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب، وحل النزاعات الحالية في عدد من دول القارة.
وأضافت المصادر أن القمة ستتناول أيضا استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة (الذي تبنيه إثيوبيا)، في إطار مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث وتشاطر المنفعة المشتركة.
وقال البشير وقتها، في مؤتمر صحفي: “تكملة الاتفاقيات حول سد النهضة بشأن الملء والتشغيل مهم، ونحن على تواصل مع إثيوبيا ومصر لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل وعدم التأثير عليها”.
ورغم تواصل اجتماعات تعقدها الدول الثلاث بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، إلا أن الأطراف لم تتوصل حتى الآن إلى حل يرضيها جميعا.
وغادر السيسي القاهرة، السبت، متوجها لأديس أبابا، حيث تتسلم مصر غدا رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، للمرة الأولى منذ نشأته في 2002.
المصدر :اليوم السابع /الاناضول
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