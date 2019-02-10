أخبار مسألة سد النهضة تتصدر أجندة قمة مصر وإثيوبيا والسودان اليوم

يعقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قمة ثلاثية مع كل من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، والرئيس السوداني، عمر البشير، وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية بأديس أبابا.

السيسي والبشير يؤكدان على التنسيق التام بين مصر والسودان في عدة مجالات ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن القمة الثلاثية ستناقش أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 32 للاتحاد الإفريقي.

وبحسب المصادر فمن المقرر أن يبحث الزعماء الثلاثة تطورات الأوضاع في القارة الإفريقية، وجهود إحلال السلم والأمن، ومكافحة الإرهاب، وحل النزاعات الحالية في عدد من دول القارة.

وأضافت المصادر أن القمة ستتناول أيضا استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة (الذي تبنيه إثيوبيا)، في إطار مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث وتشاطر المنفعة المشتركة.