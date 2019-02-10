تظاهرات "أم درمان".. تدخلات أمنية واعتقال (تقرير)

دعت المعارضة السودانية للتظاهر اليوم الأحد في مدينة أم درمان تحت مسمى “موكب ‏المعتقلين”، فيما تقدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية بمبادرة، تطالب بحوار وطني ‏ينتهي بتكوين حكومة انتقالية بمهام محددة خلال فترة أربع سنوات‎.‎

وكان تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) دعا اليوم إلى موكب نسائي يتجه إلى سجن النساء بمدينة أم درمان، للمطالبة بإطلاق سراح عدد من النساء اللاتي اعتقلن خلال تظاهرات خرجت في الخرطوم في مواكب سابقة.

والمبادرة تتزامن مع دعوة أعضاء البرلمان السوداني لإنقاذ الوضع المتأزم في البلاد‎، فأعضاء البرلمان دعوا إلى عقد جلسة طارئة بشأن استخدام الحكومة للقوة ضد المحتجين. ‏وتحاول مجموعة صغيرة من أعضاء البرلمان المستقلين، وقف حملة قمع المتظاهرين‎.‎

في المقابل أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني، سراح عدد من الصحافيين الذين ‏جرى اعتقالهم منذ بدء الاحتجاجات، إنفاذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير، إلا أن هناك ‏بعض الصحافيين الذين لم يطلق سراحهم إلى الآن، بحسب زملائهم‎.‎

وأطلقت الشرطة السودانية، يوم الأحد، الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات المتظاهرين وهم في طريقهم لسجن النساء في ”أم درمان“ غربي العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن ”عشرات المتظاهرين تجمعوا في منطقتي السوق والشهداء وسط أم درمان؛ استجابة لدعوة تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة؛ لتسيير موكب النساء المعتقلات“.

وأضافوا أن ”المتظاهرين اقتربوا على بعد 100 متر من السجن حيث تحتجز عشرات المعتقلات، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة وفرقت المتظاهرين“، ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حتى الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

واعتقلت الشرطة السودانية اليوم الاحد عشرات النساء خلال تفريقها بالغاز المسيل للدموع تظاهرة كانت في طريقها إلي سجن النساء بمدينة أم درمان.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن مئات النساء من فئات عمرية مختلفة، وعددا من الشباب، تجمعوا عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، في قلب مدينة أم درمان، وعلى مقربة من سجن النساء، متوجهين إلى مقر السجن وهم يرددون هتافات تندد بالوضع الاقتصادي وتطالب بإسقاط النظام .

وأشار الشهود إلى أن المتظاهرين رددوا هتافات:"حرية سلام وعدالة .. الثورة خيار الشعب"، مؤكدين أن الشرطة تعرضت للموكب بالقرب من مستشفى الاطفال بأم درمان حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وبحسب الشهود، اعتقلت الشرطة عشرات النساء من أمام مستشفى النيل الأزرق بأم درمان.