الثلاثاء.. بدء محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق

ودفع نجيب البالغ من العمر 65 عاما ببراءته من اتهامات بخيانة الأمانة واستغلال السلطة وغسيل الأموال.
وعثرت الشرطة على بضائع بقيمة نحو 300 مليون دولار وأموال سائلة في عقارات لها صلة بنجيب، بعد فترة وجيزة من الانتخابات التي جرت في مايو 2018.
ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة سعى نجيب إلى تغيير صورته بشكل أكبر، مصورا نفسه على أنه ضحية حكومة حاقدة برئاسة رئيس الوزراء مهاتير محمد.
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