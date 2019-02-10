الشرطة السودانية تعتقل عشرات النساء بموكب 10 فبراير

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا اليوم إلى موكب نسائي يتجه إلى سجن النساء بمدينة أم درمان، للمطالبة بإطلاق سراح عدد من النساء اللاتي اعتقلن خلال تظاهرات خرجت في الخرطوم في مواكب سابقة .
ويشهد السودان تظاهرات احتجاجية منذ 19 ديسمبر الماضي تندد بتردي الوضع الاقتصادي وتطالب بإسقاط النظام .
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