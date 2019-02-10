وأعلن وكيل الوزارة، الفريق د. جابر كبلو، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمديري إدارات صحة البيئة بالولايات بفندق كورينثيا أمس، عن إزالة كافة العقبات أمامها دفعا للعمل الصحي بالبلاد وللحد من المخاطر والأوبئة، ووجه بمراجعة التشريعات لحماية البيئة ومتابعة التنفيذ على المستوى المحلي والمركزي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة : السودان لا زال يعاني من المخاطر البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.