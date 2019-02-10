أمبومبو: العواطف في إجازة أمام نكانا

أبدى الكونغولي إدريسا أمبومبو مهاجم الهلال، سعادته بالعودة إلى العاصمة الزامبية لوساكا، وقال إن ذلك أمر مفرح بالنسبة له، وسيلتقي بأصدقائه هناك.

فيما قال لاعب نكانا وزيسكو السابق أن رحلة الهلال إلى زامبيا هي للعمل الجاد والقتال بشرف من أجل الحصول على نتيجة إيجابية في المباراتين، وأن الفريق يسعى إلى تصدر المجموعة والتأهل إلى المرحلة القادمة من الكونفدرالية.

وشدد على أن نكانا وزيسكو خصمين شرسين على ملعبيهما وأن الكرة الزامبية متطورة وسريعة، وأنه مدَّ الجهاز الفني للهلال بكل المعلومات المتعلقة نكانا، وأنهم كلاعبين مطالبون ببذل أقصى ما عندهم من عطاء، وأن لقاء نكانا سيكون خاصاً له، ولكن بعيداً عن العواطف.

وأضاف أنه سيلعب بكل قوة حتى يشعر جماهير الشياطين الحمر بالفخر، لأني كنت أنتمي إلى ناديهم وغادرته كسفير في السودان، وقال أمبومبو أنه تجاوز الإصابة وجاهز لقيادة الهلال في زامبيا.