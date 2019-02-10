صندوق النقد يحذر من ازدياد “الدين” العام للدول العربية

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، السبت، من ازدياد الدين العام في العديد من الدول العربية منذ العام 2008 بسبب الارتفاع المستمر في عجز الميزانية، وأشارت إلى أن الدين في بعض البلدان يتجاوز 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقالت إنه “لسوء الحظ فإن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت في العقد الماضي”.
وأضافت أنه “بين البلدان المستوردة للنفط فقد حقق النمو الاقتصادي تحسناً، ولكن لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة”.
وذكرت أن الدين العام عند الدول العربية المستوردة للنفط ارتفع من 64 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85 بالمئة في 2018.
وقالت إن الدين العام في الدول المصدرة للنفط، ومن بينها الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ارتفع من 13 بالمئة إلى 33 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مدفوعاً بانهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات.
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