الدولب تشدد على مُعاقبة قتلة المعلم (أحمد الخير)

امتدحت وزيرة التربية والتعليم، مشاعر أحمد الدولب، نتائج التحقيق وشفافية النائب العام وسرعة الإجراءات حول ملابسات وفاة المعلم أحمد الخير عوض الكريم والذي لقي مصرعه جراء التعذيب الشديد في معتقلات أمن خشم القربة بولاية كسلا.

كما أشادت الوزيرة في بيان صحفي لها، بالاستجابة العالية لجهاز الأمن الوطني لتقرير النيابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيف المتهمين حول القضية.

وشددت على أن يُعاقب الجناة بذات الشفافية والسرعة، مؤكدة ثقتها في الأجهزة العدلية .



واضافت مشاعر الدولب "نحن في وزارة التربية والتعليم نؤكد انحيازنا التام والدائم لكل قضايا المعلمين وحفظ حقوقهم".