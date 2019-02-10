وزيرة تدعو لوضع معايير لاختيار لجان الزكاة بدارفور

دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بجنوب دارفور، عائشة موسى هنو، لوضع معايير واضحة لاختيار لجان الزكاة القاعدية بجانب عمل لوائح وقوانين لحمايتهم، لافتة الى وجود تحدٍ في اختيار المستفيدين، واشارت الى أن قطاع دارفور اصبح من الآليات الكبيرة.

ونوهت هنو خلال مخاطبتها الملتقى التنسيقي السادس لقطاع ولايات دارفور الخمس نظمتها امانة الزكاة جنوب دارفور بمشاركة امناء الزكاة ومديري الجباية بولايات دارفور، لضرورة ابراز الافكار والاستراتيجيات المسبقة التي قادت لنجاح التجربة وجعلها نموذجا يطبق على مستوى السودان.

ولفتت الى أن من مزايا الملتقى القطاعي تكسير الهواجس الجغرافية بجانب إزالة الفوارق العملية في محاور وضع العاملين وجمع اموال الجباية والصرف التي كانت تمثل تحديا حقيقيا.

وطالبت هنو الملتقى بضرورة تقييم تجربة القطاع وقياس الاثر والاهداف التي تحققت ومدى نسبتها بجانب الوقوف على المعوقات والعمل على ربط هذه المؤشرات بميزانية البرامج التي توجهت لها الدولة.

وقال يحيى عبد الله القمرابي رئيس القطاع وامين الزكاة بشرق دارفور إن الملتقى أتى في ظروف إستثنائية مواتية تشهدها ولايات دارفور.

وحيا القمرابي جهود ولاة دارفور الخمسة في بسط الامن والاستقرار وتابع "لولا الامن لا زكاة ولا جباية" وقال ان استقرار الاوضاع الامنية اتت معه العودة الطوعية، مؤكدا عودة وحدات انتاجية كانت معطلة دخلت دائرة الانتاج.

واشار الى أن ملتقى ولايات القطاع يناقش مواضيع حية تستهدف تطوير الجباية والعمل الكلي في مجال الزكاة فضلا عن مناقشة ما تم انجازه من العمل في العام ٢٠١٨م.

واشار الى أنه بفضل التنسيق تجاوز الجباية في القطاع ٢٠٠٪ وتابع "هذا بفضل التنسيق الكامل فى مجال الاسعار وتوحيد الرؤى ومنهج العمل على مستوى ولايات القطاع".