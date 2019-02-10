"على الأسفلت" وخلف الأسوار.. هذا حال المعتقلين بالسودان (تقرير)

رغم تعهدات الرئيس السوداني عمر البشير، بشأن المعتقلين في السودان، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تنفذ ذلك التعهد بشكل كامل، خاصة وأنها أفرجت عن عدد من لصحفيين المعتقلين فيما تستمر عدد من القيادات الحزبية على الأسوار.

فأطلقت الأجهزة الأمنية السودانية، صباح اليوم الأحد، سراح 11 صحفيًا، بعد توقيفهم خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ ديسمبر الماضي، والمطالِبة برحيل الرئيس البشير وتحسين الأوضاع المعيشية.

وجاء إطلاق سراح كل الصحفيين الذين سُجنوا خلال الاحتجاجات، بعد ساعات من تعهد الرئيس السوداني بالإفراج عنهم في خطوة منه تهدف إلى تهدئة الوضع العام، وتخفيف حدة غضب الشارع.

وكان "المركز السوداني للخدمات الصحفية" المقرب من الحكومة، قال على موقعه الإلكتروني، مساء السبت: إن "الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين؛ إنفاذًا لقرار الرئيس عمر البشير".

وبيّن المركز أن عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيًا، بينهم رئيسة تحرير صحيفة "الميدان" (تابعة للحزب الشيوعي السوداني) إيمان عثمان.

بدوره، أشاد نائب رئيس اتحاد الصحفيين المقرب من الحكومة، محمد الفاتح، بإطلاق السلطات سراح الصحفيين، معتبرًا إياه خطوة تصب في إطار احترام المهنة وتؤدي إلى الاستقرار والابتعاد عما ينتهك الأمن العام ومصلحة الوطن.

وفي وقتًا سابق اعتقال عدد من الشباب ولم تصدر أوامر حتى الآن بالإفراج عنهم، فأعلن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة في السودان، "اعتقال" أمينته العامة سارة نقد الله، ونجلة زعيم الحزب أم سلمة الصادق المهدي.

وأوضح الحزب في بيان صحفي، أن القياديتين في الحزب "اعتقلتا خلال تنفيذ وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم اليوم".

وقال الحزب إن القوات الأمنية تعاملت مع المحتجين "بعنف مفرط، واعتقلت عشرات المواطنين الذين عبروا عن رأيهم بسلمية".

كما اعتقلت السلطات الأمنية القيادية بالحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه، والمحامي والناشط الحقوقي نبيل أديب، إلى جانب عدد آخر من النساء والرجال بسبب مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير التي نفذها الصيادلة، والأطباء، واساتذة الجامعات، والمحامون، والمجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم)، والمعلمون، وخريجو الجامعات.