اليوم.. اجتماع تضامني مع الانتفاضة الباسلة للشعب السوداني بساحة الأندلس

دعا حزب الشيوعي العراقي إلى اجتماع تضامني مع الانتفاضة الباسلة للشعب السوداني .
وجاءت الدعوة تضامناً مع الشعب السوداني ضد الدكتاتورية والتعسف ومن أجل الحرية والتغيير التي يطالب بها الشعب السوداني.
ومن المقرر أن يتم الاجتماع اليوم 10/2/2019 في قاعة بيتنا الثقافي _ ساحة الأندلس، في تمام الساعة الرابعة.
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