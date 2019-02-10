السودان: إذا لم نرفع من قائمة الإرهاب نخشى تهديد أمن المنطقة

قال رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر لنه يحق علىّ أن أشكر رئيس البرلمان العربي على جهده في السعي لتفعيل المبادئ الإنسانية وليس فقط السعي، فالبرلمان العربي يقوم بالفعل، لقد نهض البرلمان العربي ليقول نحن هنا بأهداف سامية".

وأضاف: "بالسودان أبشر فالبرلمان العربي يقول نحن هنا نحن هنا للعمل على نهضة السودان مرة أخرى، ولقد صدر قرار مجلس الأمن 2178 في عام 2014 فيه أن الإرهاب بجميع أشكاله يمثل خطرًا على العالم وأكد على ضرورة التصدي للإرهاب الذي لا دين له".

ووجه كلمة للبرلمان العربي قائلا: "من الدول في العالم التي لا تقول إنهم يحاربون الإرهاب، الجميع يقول لكن السودان يقول ويفعل ما يحارب الإرهاب بالفعل، وكثيرا من ادعاءات محاربة الإرهاب بالنسبة للدول مجرد كلام على السوشيال ميديا، لكن السودان يوثق محاربة الإرهاب من خلال الاف بي اي او وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها".

وأضاف "أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في أغسطس في العام الماضي أن التعاون مع السودان في محاربة الإرهاب قد أنقذ مواطنين من القتل، والعقوبات الأمريكية على السودان كانت ليست لها صحة من الأساس فهم متناقضون يقولون إننا نحارب الإرهاب ثم يوقعون عقوبات قائلين إننا ندعم الإرهاب ونموله لزعزعة الاستقرار الأمني في السودان".

وفي السياق أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل السلمي أن القمة العربية السابقة كشفت أن السودان حقق كافة المطلوب منه لذا " نقوم اليوم بجلسة استماع، لإعداد مذكرة أن جمهورية السودان نفذت كافة الخطط المتفق عليها مع أمريكا بإحلال السلام والإعانات الإنسانية والتعاون مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب".