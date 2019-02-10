تحطم طائرة اثيوبية عسكرية في السودان

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في السودان، السبت، حسبما أفادت الأمم المتحدة في بيان.

وكانت المروحية تقوم “بعملية روتينية لنقل جنود إثيوبيين بالتناوب” عندما تحطمت وسقطت داخل مجمع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).

وذكر البيان أنه من بين 23 شخصا هم ركاب وطاقم المروحية، جُرح عشرة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة حرجة. ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

يشار إلى أن إثيوبيا لديها نحو 4500 جندي على الأرض لدعم جهود القوة الأممية في ضمان السلام والأمن في أبيي.

ويتنازع كل من السودان وجنوب السودان على ملكية منطقة أبيي.