الفنانة شيرين عبد الوهاب: «ضربت شخص اتحرش بيا»

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحل الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج «تخاريف» المذاع على قناة “MBC1″، حيث تكشف شيرين الكثير من الأسرار التي لم تنشر أو تعرض من قبل، والعديد من التصريحات النارية التي تكشفها لوفاء الكيلاني.

وسألت الإعلامية وفاء الكيلاني، خلال برومو حلقة الإثنين المقبل من البرنامج، شيرين عبد الوهاب، ضربتِ حد اتحرش بكِ؟ لترد شيرين: “أكيد”.

ويظهر الإعلان التشويقي لمحات من أسئلة الإعلامية وفاء الكيلاني لشيرين، ومنها سؤال حول وجود مطربة أهم منها، وعن مواجهتها للتحرش، وتجربتها في الزواج أكثر من مرة، وسؤال عما إذا كانت حاولت الانتحار.

ويعرض الحوار كاملًا في تمام الساعة 9:30 مساء الإثنين على شاشة MBC1.