رد فعل تركي آل الشيخ بعد غياب عادل إمام عن توقيع اتفاقية فنية بين مصر والسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - عادل امام

الخليج 365 :

غاب الفنان المصري، عادل إمام، عن حضور توقيع عدد من مذكرات التفاهم، والتي تدعم القطاع الترفيهي في المملكة العربية السعودية، بإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية.

وبعد انتهاء فعاليات المؤتمر، زار رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عادل إمام، في منزله، من أجل توقيع مذكرة تفاهم مع ممثلّ شركة “تروموشون ميديا برودكشن”، المخرج والمنتج رامي إمام، والتي تم الاتفاق خلالها على أن يكون هناك ظهور خاص للممثل الشهير، كضيف شرف بعمل فني من إنتاج الشركة، بحسب تقارير محلية.

وقال المنتج هشام تحسين إن “كل القيادات السياسية وخاصة بالسعودية تحترم عادل إمام وتقدر أعماله الفنية، وهذا التعاقد شئ هام للفن المصري، وشئ إيجابي للفن ودوره في البلاد العربية”.

وأكد أنه لن يتم تنفيذ أي خطوات فعلية بهذا الأمر، سوى بعد الانتهاء من تصوير أحدث مسلسلات عادل إمام “فالنتينو”، من أجل اللحاق بعرضه في شهر رمضان.

وشارك تركي آل الشيخ صورة تجمعه بعادل إمام من داخل منزله، وذلك عبر حسابه على “تويتر”.

و​أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن اتفاقيات كبيرة من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في المملكة.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، “وقعت اليوم مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مجال الترفية”، مرفقا بها مجموعة من الصور مع كبار المطربين والفنانين العرب أبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي ويسرا.