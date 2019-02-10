مدرب المولودية يتحدي المريخ ويؤكد فوزه في امدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد مدرب المولودية عادل عمروش ان فريقه سيحقق فوزا كاسحا على المريخ في إستاده ووسط جماهيره وقال : لا نخشى جماهير المريخ ونخطط للفوز في امدرمان واننا جاهزون للتاهل للمرحلة المقبلة والحصول على بطاقة نصف نهائي بطولة العرب مواجهة النجم الساحلي وبين ان لكل مباراة ظروفها وان المريخ لن يحقق الفوز عليهم وطالب جماهير المريخ بتقبل الخسارة بصدر رحب وانه درس المريخ واعد التكتيك المثالي لتحقيق الفوز في معقل النادي السوداني.

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