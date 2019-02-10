حذاري من التخبّط..بقلم ابو حسام

شهاب محمد - الخرطوم - الجيش

الخليج 365 :

ان التخبط الذي اصبح السمة المميزة للقيادة السودانية في المنطقة يجعلها تسير في طريق اللاعودة،لانه ليس من المعقول ان تكون في خنادق الذين يعلنون لك العداوة ولايبالون في ذلك لانهم يعلمون تمام العلم ان الحكومة السودانية ليس عندها لها مناص سوى الخضوع والانقياد للسعودية والامارات وان تكون العبد المطيع الذي لا يعصي سيده ولا يفكر في عصيانه ،ضاربة بالحضارة والشهامة التي يتمتع بها الشعب السوداني عرض الحائط.

بهذا العمل الجبان الذي لا يشبه السودان ولا السودانيين يخطو السودان خطوات في الاتجاه المعاكس عكس كل الدول التي في كل صباح تخطو خطوة الى الامام .

ما كان للسودان ان ينبطح مع المنبطحين لامريكا الذين انعم الله عليهم بشتى اصناف النعم ولكنهم فضلوا الاذلال للغرب ..ومن يهن يسهل الهوان عليه..مابقي للعرب الا القليل الذي مايزال عنده وازع ديني وضمير مستنير وله عقلية جبارة تجعلة يستشرف المستقبل وتتكشف له كل الاعيب امريكا واعوانها وازيالها في المنطقة ولا يرضى بالذل مهما كلفه ذلك.

من لايصلح معه النصح ولايصغي إلا لهواه سيلقي بالبلاد في الهاوية لامحال،ومن كان همه جمع المال ولا يلتفت الى انين اليتامى الجوعى ولا الى اهات المرضى فلا يرجوى منه اصلاح في دولة.

بلغ السيل الزبى وطفح الكيل وما عادة محاولات الاسترضاء ذات جدوى ولن تغفر لمن اوصل البلاد الى طريق مسدود ولايزال يحاول التبرير كمن يضع يده على عين الشمس ظنا منه ان نورها لايصل الى الجميع، قابع في سياسة التعجرف قطع مع نفسه عهدا ان لا يتركها للاجدر ولايرى في الاخرين صلاح.

اردنا بهذه السطور توضيح ونصح لمن يقبل النصح ان لاتكون بلادنا العزيزة بشعبها المستنير تابعة ،نحن لانرفض الصداقات بين الدول والتحالفات التي تحصل ولكننا نرفض تلك التي تجعل من بلدنا مُهان مؤخر لاشخصية له.

،،والعاقل من له حكيم يرشده،،