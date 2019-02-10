سلفاكير يُحمل باقان ومجموعته تدمير الجنوب

اتهم رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت مجموعة المُعتقلين السابقين بقيادة باقان أموم بتدمير دولة الجنوب

وقال سلفا كير بحسب ” ديلي ميل الأوغندية ” أمس السبت : ” خاطبت مجموعة المُعتقلين السابقين عند اجتماعي بهم وقلت لهم أنتم أشد خطراً على البلاد من مجموعة مشار ، لأن مشار سعى لاقتلاعنا بالقوة ولم ينجح في ذلك “.

وأضاف: ” لكنكم تآمرتم على البلاد وذهبتم إلى العواصم الغربية لحظرنا ومنع تدفق الأموال إلينا فأنتم من دمر جنوب السودان ”

وخلال اجتماع لسلفاكير مع قادة الحزب ، دعا أطراف السلام للتركيز على مُستقبل جنوب السودان رغم فشل الدول الغربية في تمويل اتفاقية السلام ببلاده ، وانتقد سلفاكير مجتمع المانحين ، وشدد على أنه يتبنى موقف الانتظار والترقب لإيقاف تنفيذ اتفاق السلام .

وأضاف سلفاكير ” إذا رفضت أمريكا الاعتراف بالاتفاقية ، فإن الدول الأوروبية والغربية الأخرى لن تدفع أموالها “، وأشار إلى أنه تبعاً للموقف الأمريكي تبنى الجميع موقف الانتظار والترقب ، وقال بحسب صحيفة الصيحة ” لأنهم يعتقدون أننا سنقاتل حالما تأتي المُعارضة إلى جوبا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)