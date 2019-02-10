المهندس “محمد عمر” يشتري مؤسسة آل حاكم للإنتاج الفني بدبي

في صفقة مدوية وقع المهندس “محمد عمر الفاروق” مالك مجموعة تاسيتي التي تضم قناتي أنغام والملاعب عقد شراء مع ورثة آل حاكم أمتلك من خلاله مؤسسة آل حاكم للإنتاج الفني بالأمارات العربية المتحدة بالكامل بكل موادها وأجهزتها التقنية والإستديوهات الضخمة المصممة على أعلى طراز ومقرها خاصة .

وأن مؤسسة آل حاكم تعد من المؤسسات الكبرى ذات البنية التحتية الضخمة، لذلك وصف الكثيرون هذه الصفقة بضربة المعلم وتعد مكسباً كبيراً لمجموعة تاسيتي يمكن الاستفادة منها بصورة كبيرة .

ورفض المهندس “محمد عمر الفاروق” رئيس مجلس إدارة مجموعة تاسيتي الإفصاح عن قيمة الصفقة وقال: هذه الصفقة تمت في سرية كاملة قبل أيام قليلة غادرت بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة لإكمالها والحمدلله تمت الصفقة بنجاح كبير .

وقمت بشراء مؤسسة آل حاكم للإنتاج الفني بالكامل، وتعد هذه الصفقة أضافة حقيقية لمجموعة تاسيتي التي انطلقت في ثوب جديد لتقديم مادة برامجية مختلفة ومميزة لجمهور قناتي أنغام والملاعب حتى تلبي رغبات المشاهد السوداني .

كما أن هذه الصفقة وبحسب صحيفة الأخبار، سوف تدعم خط الشراكة والتبادل البرامجي بين مجموعة تاسيتي وباقة قنوات أبوظبي عبر تبادل برامجي مشترك .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)