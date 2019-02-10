حركة غير أخلاقية لنجم ريال مدريد تستوجب الإيقاف 10 مباريات

احتفل جاريث بيل جناح نادي ريالـ مدريد بالهدف الثالث الذي سجله مساء السبت في مرمى أتلتيكو مدريد بطريقة أثارت الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب غرابته وتفسيره المبهم.

وانتهت مباراة ريالـ مدريد وأتلتيكو مدريد بفوز النادي الملكي بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني وتوجه بيل نحو الجماهير ثم جمع يده اليمنى، ووضع عليها يده اليسرى الأمر الذي اعتبره أنصار أتلتيكو استفزازًا.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الحركة التي قام بها بيل يمكن اعتبارها غير أخلاقية ومهينة في إسبانيا.

وقالت صحيفة "آس": "لوائح الاتحاد الإسباني تمنع على أي لاعب الاحتفال بطريقة مستفزة وفي حال أعادت لجنة المنافسة في الاتحاد مراجعة اللقطة واعتبرتها مستفزة فيمكنها آنذاك توقيف جاريث بيل عدة لقاءات قد تصل إلى 10".

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.