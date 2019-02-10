مساعد مدرب المولودية يستقيل قبل لقاء المريخ

مساعد مدرب مولودية الجزائر، قرر رفيق صافي، التخلي عن منصبه ضمن الجهاز الفني للعميد رسمياً، اعتراضاً على قرار النادي بتعيين مراد سلاطني على مقعد المدرب، باعتباره يمثل تهميشاً لدوره في الفريق.

وأوضح صايفي، في تصريحات صحفية بأن إدارة النادي أجبرته على الاستقالة، بعدما حاصرته مؤخراً، ودفعته دفعاً للرحيل بكافة الوسائل المملكنة.

وأضاف الدولي الجزائري السابق "وجهت الإدارة لي العديد من الاتهامات غير المباشرة، ورددت شائعات بأنني السبب في ضرب استقرار الفريق".

وأشار إلى أنه اتخذ القرار بالرحيل عن النادي من أجل الحفاظ على تاريخه، بعدما وضع قرار الاستعانة بسلاطني ابن مدينة عنابة ضمن الطاقم الفني، كلمة النهاية على مشواره مع النادي.

وكان المدير الفني للفريق عادل عمروش، قرر الاستعانة بسلاطني في الجهاز الفني، ضمن حزمة من التغييرات تضمنت الاستعانة بمدرب أحمال إيطالي، لتعويض رحيل فارس بلخير إلى وفاق سطيف.