6 أرقام تاريخية لمحمد صلاح أمام بورنموث

ابتعد محمد صلاح نجم نادي ليفربول بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بهدف في مباراة بورنموث التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميير ليج.

أرقام محمد صلاح أمام ليفربول

- عزز صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا بفارق هدفين عن الجابوني بيير أوباميانج الذي سجل 15 هدفًا

- أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول منذ الأوروجواياني لويس سواريز

- سجل في بورنموث للمرة الرابعة ليصبح الفريق الأكثر استقبالًا للأهداف من محمد صلاح مناصفة مع واتفورد برصيد 6 أهداف.

- تجاوز محمد صلاح فكرة الفشل في التسجيل خلال 3 مباريات متتالية مع ليفربول

- تساوى محمد صلاح مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في الصراع على الحذاء الذهبي لهداف دوريات الخمس الكبرى برصيد 17 هدفًا لكل منهما في المركز الثالث، خلف ليونيل ميسي لاعب برشلونة المتصدر بـ21 هدفًا وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان 18 هدفًا