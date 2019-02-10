خاص.. عيد "الفالنتين" ينعش سوق الهدايا في الخرطوم

يشهد سوق الهدايا والاناتيك في السودان ومع اقتراب عيد الحب "الفالنتين"، انتعاشاً غير مسبوق، حيث درج العشاق علي تبادل الهدايا خاصة الفتيات في فترة الخطوبة اللائى ينتظرن هدايا الحبيب ومدي مقدار الهدية ونوعيتها.

اسواق العاصمة الخرطوم وعدد من مدن الولايات تنشط هذه الايام في وضع ترتيبات خاصة لهدايا "الفالنتين"، حيث نشط اصحاب المحال والتجار في تزين واختيار الهدايا بعناية فائقة حتي تتلأم مع مزاجية العشاق والتي تنقسم مابين "الدباديب والقلوب" اوالورود وغير ذلك.

"اخبار الخليج 365 365"، تبرز بان هدية الفالنتين تكشف شخصية خطيبك، حيث تقول استشارى العلاقات الأسرية،( ولاء يحيى) إن هدية عيد الحب دائما تكشف عن شخصية الخطيب، من حيث...



إذا كانت الهدية عبارة عن دباديب وقلوب فهذا يؤكد أن الخطيب رومانسى ويعبر دائما عن مشاعره، وإذا كانت الهدية ورد فهذا دليل على أنه صاحب ذوق راقى وشخصية هادئة.

وقالت ولاء إذا كانت الهدية ملابس أو مستلزمات تحتاجها الفتاة فهذا دليل على أنه شخص عملى ومسئول ويفكر دائما في حبيبته، إذا كانت الهدية إكسسوار مصنوع من الذهب وغالى الثمن فهذا يدل على كرمه الزائد.

واضافت" في حالة مقدرة الخطيب ماديا وتجاهله هدية عيد الحب أو تهنئة عيد الحب فهذا يدل على أنه بخيل ماديا معنويا.

يُشار "اخبار الخليج 365 365" الي القديس فالنتين أو فالانتاين (باللاتينية: Valentinius) وهو قديس روماني من القرن الثالث الميلادي، مشهور بعيد الفالنتاين أو عيد الحب أو العشاق والذي يحتفل باسمه في 14 فبراير شباط من كُل سنة وقد كان يُحتفل بهذا العيد منذ العصور الوسطى المتوسطة بتقليد مودة الحب.

ليس هناك حكاية حقيقية ثابتة عن هذا القديس حتى الآن، فحكايته تختلف من منطقة إلى أُخرى، لكن الحكاية الأقرب بأن فالنتين كان كاهن مسيحي وكان يزوج العشاق المسيحيين فيما بينهم حيث كان سر الزواج في المسيحية موجود في ذلك الوقت.

وبسبب أن المسيحية كانت ممنوعة في الإمبراطورية الرومانية فقد كان يعاقب على كُل من يمارس أحد أسرار الكنيسة، وبسبب ذلك إعتقلته السلطات الرومانية وحكمت عليه بالإعدام.

فاشتهر منذ ذلك الوقت بأنه شهيد الحب والعشاق لأنه ضحى بحياته لأجل سر الزواج، تحتفل الكنيسة الكاثوليكية مع بعض الكنائس البروتستانتية بذكراه في يوم 14 فبراير بينما تحتفل الكنائس الآرذثوكسية بذكراه في يوم 30 يوليو