آبل تنذر مطوري التطبيقات التي تتبع تحركات المستخدم بحذفها من متجرها

أطلقت شركة آبل إنذارا لمطوري للتطبيقات التي تقوم بالكشف عن آلية جمع المعلومات للمستخدم أو إزالة الأكواد البرمجية المضافة للتطبيق والتي تسمح بتتبع التحركات أو إنها ستحذفها بشكل كامل عن متجرها App Store وفقاً لموقع Techcrunch.

حيث سلطت آبل الضوء على أن قوانين تصريح إضافة التطبيقات لمتجرها تمنع منعا باتاً استخدام هذه الطريقة في تعقب المستخدمين دون أخذ إذن مسبق منهم يوضح لهم كيفية وآلية جمع تلك البيانات؛ حيث قال المتحدث الرسمي للشركة أنهم في صدد أخذ خطوات جدية ووفورية في حق مطوري وأصحاب تلك التطبيقات.

وكان تقرير لموقع Techcrunch قد تحدث عن لجوء عدد من تطبيقات السفر المشهورة

كـ Air Canada وAbercrombie & Fitch وHollister وExpedia وHotels.com

لشركة طرف ثالث لتحليل البيانات “Glassbox” حيث تقوم الأخيرة بدراسة بيانات المستخدمين وتسجيلها بلا إذنِ منهم ودون مراعاة وسائل الأمان في حمايتها من أي قرصنة مستقبلية، حيث شمل التقرير جمع الأخيرة بيانات شخصية ومالية كالاسم ورقم جواز السفر ومعلومات البطاقات الائتمانية.