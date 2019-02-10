نجل جون قرنق: حركة عبد الواحد تتبع للحركة الشعبية

أكد الناطق الرسمي باسم المعارضة نجل زعيم الحركة الشعبية بجنوب السودان "مبيور قرنق ديمبيور" أن حركة تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور يتبع للحركة الشعبية.
وقال مبيور في تصريحات صحفية صادرة اليوم "الأحد" إن الفرق والاختلاف بينه وماما "ربيكا" هو فقط في السياسية واختلاف الآراء.
وأوضح أن حكومة الجنوب ما تزال تتمسك بمؤامرة عزل زعيم المعارضة الجنوبية دكتور”رياك مشار” باسم انشقاق العام 1991 من المشهد السياسي.
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