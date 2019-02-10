بيع الخبز للمواطنين بالميزان للحد من التلاعب

وأفاد موسى بانه سيتم طرح مقترح بيع الخبز بالميزان للتفاكر وفي حالة الموافقة عليه، سيتم اعتماده لإيقاف مشكلات اختلافات الأوزان والتلاعب.
وأضاف: “هناك العديد من السلع تباع بالميزان”، مؤكداً على انسياب حصة توزيع الدقيق للمخابز بالولاية ما بين 47-50 ألف جوال يومياً.وأشار إلى أن أوضاع الخبز الآن مستقرة واختفى مشهد صفوف المواطنين أمام المخابز.
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