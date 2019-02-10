محاميي دارفور: مليشيات حكومية وراء اغتصاب جماعي في زمزم

اخبار الخليج 365

قالت هيئة محامي دارفور أن معلومات متواترة من جهات عديدة أكدت تعرض عدد من النازحات بمعسكر زمزم بولاية شمال دارفور، لاغتصاب جماعي بواسطة عناصر مليشيات مساندة للحكومة السودانية.

وأدانت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد الانتهاكات المتكررة التي ظلت تمارسها المليشيات التابعة للنظام ضد النازحين والنازحات خاصة الانتهاكات التي تقع على الاطفال والنساء في معسكرات النزوح بدارفور.

وأضاف انها باشرت تقصي الوقائع للتعرف على المتاثرات من ضحايا الاغتصاب الجماعي، وناشدت المتاثرات من معسكر زمزم والمنشور بعض من اسمائهن فى الوسائط ، بسرعة بالتواصل مع الهيئة لتقديم العون القانوني، وملاحقة الجناة والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.