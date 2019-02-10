"تجمع المهنيين" يدعو لـ"موكب المعتقلات"

وشدد التجمع في بيان اطلعت عليه "اخبار الخليج 365 365"، بإهمية التمسك بـ"السلمية ووحدة الصف"، ونوه بان مدينة امدرمان وبرمزيتها الوطنية تم اختيار سجن النساء ليكون محطة الحشد النهائي للتجمعات كافة.
وأعلن التجمع بان التجمع وتحرك المواكب في كل المدن والولايات المعلنة سيكون في تمام الواحدة ظهراً، مشيراً الي مواكب وتظاهرات سليمة في الخرطوم ومدني والقضارف بجوار امدرمان.هذا وقد اعلن التجمع عن متحدثين باسمه، حيث حدد كل من حاجة فضل كرنديس، صلاح شعيب، نهى الزين محمد.
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