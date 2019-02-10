والي الخرطوم: الصناعات الصغيرة تجلب العملات الأجنبية

قال والي الخرطوم هاشم عثمان الحسين، إن القطاع الصناعي بالولاية يمكن من خلال عائده حل مشاكل البلاد الاقتصادية، وشدد بضرورة التركيز على الصناعات الصغيرة لمساهمتها في جلب عملات أجنبية.

وتفقد الوالي مباني وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، ودعا إلى تفعيل الصناعات الصغيرة بما هو متاح من تمويل لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

ووجه الوالي الوزارات والمحليات والمجالس بولاية الخرطوم، بأهمية التكامل وتوحيد الجهود لخدمة مواطن الولاية والتحرر من حالة "حقي وحقك في جانب الآليات"، للعمل وفقاً لما هو متاح من إمكانات لوجستية بولاية الخرطوم.

ولفت إلى إزالة العقبات والتقاطعات بين المؤسسات المختلفة سواءً على المستوى الولائي أم الاتحادي بموجب المرجعيات القانونية.

من جانبه، كشف وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د. جعفر أحمد عبدالله، شروع الوزارة في تنفيذ ثلاث مدن صناعية جديدة ستسهم في زيادة الإيرادات الحكومية والتنمية، وإنتاج سلع بغرض الصادر وإحلال الواردات.

وأبان أن وزارة الصناعة تعتبر الداعم لمنظومة الاقتصاد المتكامل بنسبة تصل إلى 70 بالمئة من حجم الصناعة على مستوى السودان، وإذا تم استثناء صناعة الأسمنت والسكر سترتفع النسبة إلى أعلى من 90 بالمئة.