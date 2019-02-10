ضبط امرأة ورجل في (وضعية مخلة) .. تفاصيل

دونت الشرطة في مواجهة (امرأة ورجل) بلاغ تحت المادة (154) المتعلقة بـ"الدعارة"، وذلك آثر القبض عليهم من قبل سائق مركبة كانت متجهة الى منطقة "الأزهري"، بعد ان شاهدهما في وضع مخل بالآداب داخل مركبة عامة.

وعلمت "اخبار الخليج 365 365"، ان سائق المركبة قد شاهد المهتمين بواسطة مرآة المركبة وهما في وضع فاضح، فتوجه صوب قسم الشرطة وقام بفتح بلاغ لدى الشرطة، حيث تم احالتهما الي إلى المحكمة بتهمة دعارة وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (154) المتعلقة بالدعارة، وتمت إدانتهم وفقاً لذلك .

من جهتها، أدانت محكمة جنايات النظام العام بالخرطوم جنوب أمرأة ورجل بتهمة ممارسة الدعارة، وقضت بتوقيع عقوبة السجن (6) أشهر والغرامة (40) ألف جنيه .

كما أصدرت حكماً في مواجهة المدان الثاني بالسجن (3) شهور والغرامة (10) آلاف جنيه، وقررت المحكمة توقيع عقوبة السجن (3) أشهر في مواجهة المدانين في حالة عدم دفع الغرامة