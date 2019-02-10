مبادرة قومية لتكوين حكومة انتقالية في السودان

تقدمت شخصيات سياسية واكاديمية سودانية من اتجاهات سياسية متعددة بمبادرة تحت مسمى (الإصلاح والسلام)، تدعو الى تكوين حكومة انتقالية بين قيادة الحراك والقوى السياسية الكبرى تتولى ادارة البلاد بالتوافق. ومن مهام الحكومة الإنتقالية اصلاح الاقتصاد والعلاقات الخارجية، وايقاف الحرب واحلال السلام، والتمهيد لاجراء انتخابات حرة نزيهة تضمن الانتقال السلمي للسلطة. وتضم المجموعة أكثر من 50 شخصية ابرزهم الجزولي دفع الله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في انتفاضة رجب ابريل 1085، والدكتور خالد التجاني رئيس تحرير إيلاف والصادق الرزيقي نقيب الصحفيين الحالي والقطب الهلالي طه علي البشير وراشد دياب والمحامي نبيل أديب والأستاذ فيصل محمد صالح والدكتور الشفيع خضر والأمين العام لمبادرة السائحون فتح العليم عبد الحي والدكتور مضوي إبراهيم والسفير جمال محمد إبراهيم والدكتورة بلقيس بدري.

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