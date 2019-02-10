خطوات يلزم على الرئيس اتخاذها فورا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في صدر صفحتها ليوم السبت التاسع من فبراير تكتب صحيفة الوطن:

الوطني: لا لتخوين شباب الإحتجاجات ودمغهم بالعمالة.

هل بعد هذا التراجع من تراجع ؟ هل بعد هذا الاعتراف من اعتذار ؟ هل يجرؤ الحزب على الإقرار بخطأ قادته وعلى رأسهم السيد الرئيس البشير عندما وصف المحتجين بالعمالة والخيانة والارتزاق والسعي للأضرار بالوطن؟ هل نسى الحزب وقادته تلك الكلمات الحادة والاوصاف الشنيعة التي أطلقها السيد الرئيس في ود النيل بولاية الجزيرة وبقاعة الصداقة في الخرطوم بداية الاحتجاجات ؟ ما الذي يمكن أن يعنيه هذا التصريح الصادر عن المؤتمر الوطني والمخطئ لوصف شباب الاحتجاجات بالخونة والعملاء والمرتزقة وغير الوطنيين ؟ أتكفي مجرد هذه العبارة من الحزب لإصلاح خطأ قادته وتسرعهم في الحكم أم لابد من اعتذار الحزب علنا وان يمتلك الشجاعة التي تجعله لايستنكف عن الاعتذار؟ أم ياترى لايقبل هؤلاء المحتجون حتي بالاعتذار ولو صدر عن الرئيس شخصيا وليس فقط عن حزبه ؟ هل تراهم باصرارهم على شعار #تسقط_بس قد أنهوا أي إمكانية للتفاوض واغلقوا الباب ولا حل عندهم الا برحيل الرئيس ونظامه؟ وهل هذا الأمر صعب وان البلد ستشهد المزيد من الاحتقان وترتفع وتيرة التوتر في ظل رفض الرئيس وحزبه التنحي واصرار شباب الحراك على شعار #تسفط_بس؟

البعض يرى ان الحزب الحاكم بتصريحه هذا إنما يريد تهدئة الأوضاع وعدم دفعها الى التصعيد وهو بهذا يخاطب من يراهم عقلاء في الحراك ويراهن عليهم أن يحتووا الشباب ويخففوا من اندفاعهم لكن لابد من خطوة شجاعة وواضحة يقوم بها الرئيس شخصيا وهي الاعتذار المباشر لمن أساء إليهم ووصفهم بالارتباط بإسرائيل ومن ثم كشف كل متورط في الاعتداء على المحتجين وتقديمهم لمحاكمات فورية ومفتوحة وإزاحة المفسدين والعمل الجاد للتحول الديموقراطي والا فلن يكون هناك أي أمل في انتشال البلد من وهدتها.