الوقوف ميدانياً على ري (21) قسم بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت إدارة مشروع الجزيرة تعهد وزارة الري بتوفير الحصة المقررة من مياه الري لمحاصيل العروة الشتوية حتى موسم الحصاد في شهر مارس المقبل، كاشفة عن طوافات على أقسام المشروع (21) للاطمئنان على عمليات الري.

وقال المهندس مصطفى إبراهيم نائب محافظ المشروع في تصريح بحسب (smc) إن محاصيل العروة الشتوية وصلت إلى مرحلة الري السادسة، إضافة إلى أن محصول القمح وصل مرحلة اللبنة في مساحة بلغت (371 ) ألف فدان، مبيناً أنه تم وضع المعالجات المطلوبة و انسياب المياه لقسم الماطوري.

ولفت إبراهيم إلى أنهم يقومون بعمليات مكافحة الآفات الزراعية عبر الطيران لمحاصيل القمح والعدسية والفاصوليا والحمص بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي .