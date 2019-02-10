مدير جهاز الأمن: لن نسمح بإنزلاق السودان الى الفوضى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مدير جهاز الأمن والمخابرات، الفريق أول صلاح قوش، إن كافة القوات النظامية مصطفة تماما وراء الشرعية، مشدداً على أن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الإقتراع، وإنهم لن يسمحوا بإنزلاق السودان الى الفوضى.

وأكد قوش في تنوير لضباط الأمن بمنطقة الخرطوم، امس السبت، أن السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة وأنه لا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أياً كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة.

ودعا قوش الى التفكير خارج الصندوق، مشيراً الى أن الشباب هم أبناء الإنقاذ وينبغي الإلتفات الجاد لقضاياهم الحقيقية ومطالبهم الموضوعية مؤكدا أن الحكومة تنفذ بنجاح حزمة معالجات شاملة للأوضاع الإقتصادية والخدمية الماثلة.