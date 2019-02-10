عضو جمهوري بارز ينتقد البيت الأبيض لعدم تقديم تقرير حول مقتل خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد عضو جمهوري بارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم السبت، قائلا إنها فشلت في تقديم أحدث المستجدات المتعلقة بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ومنح الكونغرس البيت الأبيض مهلة لتقديم تقرير حول مقتل خاشقجي ، الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، انتهت بحلول يوم أمس الجمعة.

ويسعى مشرعون إلى تحديد ما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وراء الجريمة.

ولم تلتزم إدارة ترامب بالموعد النهائي. لكن وزير الخارجية مايك بومبيو قدم تقريرا يوم السبت بأحدث المستجدات للكونغرس، وفقا لما ذكره متحدث باسم وزارة الخارجية.

وأعرب مايكل ماكول، العضو الجمهوري البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن “انزعاجه البالغ”، مستشهدا برسالة تلقاها من إدارة ترامب.

وقال ماكول يوم السبت: “يجب تحديد هوية كل من شارك في هذه الجريمة الشنيعة ومحاسبته.. أدعو الإدارة إلى الامتثال على الفور لمتطلبات القانون، وتزويد الكونغرس بالمعلومات المطلوبة”.

ورفض كل من المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي تقديم تفاصيل الرسالة التي تلقاها ماكول. ولم ترد متحدثة باسم ماكول على الفور بشأن طلب بالتعليق.

وحظي القتل الوحشي لخاشقجي بإدانة نادرة من مشرعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث دعا الجانبان البيت الأبيض إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الرياض.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 مواطناً سعودياً ثبت تورطهم في مقتل خاشقجي.

وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتله، لم يتم العثور على رفات خاشقجي حتى الآن.

القدس العربي