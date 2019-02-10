بعز وكرامة وفي ربيعها الاربعين.. إيران : لانثق في أوروبا … بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

في ذروة الضغط الأمريكي على إيران والتحريض الإسرائيلي والمواقف البالغة العداء لبعض العرب ، وفي ظل توجه الأوروبيين للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران وانشاء الآلية المالية الجديدة للتعامل مع طهران يخرج المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والزعيم الايراني الأكبر السيد علي خامنئي بكلام واضح عن أوروبا وأنها ليست محلا للثقة ويوصي الإيرانيين أن ينتبهوا للأوروبيين وخداعهم ولايغتروا بهم واصفا إياهم بأنهم يشبهون الامريكان ، وقال أنا لا أقول لا تتعاملوا معهم إنما لاتثقوا فيهم .

كلام السيد المرشد جاء في مخاطبته لقادة القوة الجوية في الجيش الايراني في إطار لقاءاته بمختلف القطاعات السياسية والعسكرية في الجمهورية الإسلامية تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الاربعين للثورة الإسلامية.

أدناه بعض كلمات السيد المرشد في اللقاء عن أوروبا :

“يجري الحديث هذه الأيام عن الأوروبيين ومقترحاتهم،نصيحتي أن لا تثقوا بهؤلاء مثل الأمريكيين”

وتابع المرشد يقول : “أنا لا أقول إنه لا يجب أن تكون لنا علاقات معهم ، المسألة تتعلق بالثقة”.

واتهم خامنئي أوروبا أيضاً بالنفاق، في ما يتعلق بحقوق الإنسان، منتقداً معاملة فرنسا للمتظاهرين في باريس.

وقال “لديهم (شرطة مكافحة شغب) تهاجم المتظاهرين في شوارع باريس وتفقدهم النظر، وبعد ذلك يطالبوننا بكل جرأة باحترام حقوق الإنسان”.

انتهي نقلنا من كلام السيد الخامنئي .

انه قول فصل ومن موقع الاقتدار والعزة وبتشخيص سليم وقراءة واعية للأوروبيين وسياستهم وتبعيتهم للأمريكان تراه ينصح شعبه بأن لايثق في الأوروبيين ويشبههم بالامريكيين فكلهم لاتحكمه القيم ولايلتزم بالضوابط ولا يعرف احترام الحقوق ويكون واضحا جدا وهو يتهم الأوروبيين بالنفاق مشيرا إلى الفرنسيين وازدواجيتهم وعدم انصافهم فهم يطالبون غيرهم باحترام حقوق الإنسان في الوقت الذي تقوم أجهزتهم الأمنية بقمع المحتجين ضد الحكومة حتي تسبب لبعضهم عاهات وتفقدهم النظر ويذهب السيد من ذلك الى القول بأن أوروبا منافقة وليست محلا لتنال ثقة الإيرانيين وليست جديرة بذلك.

إيران التي صمدت في وجه اعتى المؤامرات لايمكن أن ترضخ لابتزاز أو تتعرض لغش أو بخدعها احد ولن تقبل أن تشترط عليها أي جهة التفاوض في ملفها الصاروخي وصناعاتها العسكرية فهذه أمور عند الإيرانيين ليست محلا النقاش فيها ولا التفاوض حولها.

إيران بوعي شعبها وبصيرة قائدها وحنكته تجعل كل مايحاك ضدها ينفرط عقده ويتلاشي وهذه احدى معالم مواصلتها لانتصاراتها وهي تدخل بعز وكرامة ربيعها الاربعين.