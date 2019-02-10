أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 10 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.77 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
10/02/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4328
0.4350
0.4339
الجنيه الاسترليني
61.4807
61.7881
61.6344
الفرنك السويسري
47.4147
47.6518
47.5332
الدولار الكندي
35.7842
35.9631
35.8737
كرونة السويدية
5.1156
5.1412
5.1284
الكرونة النرويجية
5.4938
5.5213
5.5075
الكرون الدنماركي
7.2047
7.2407
7.2227
الدينار الكويتي
156.3529
157.1347
156.7438
الريال السعودي
12.6673
12.7306
12.6990
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0437
13.1089
13.0763
الدينار البحريني
126.0281
126.6582
126.3432
ريال عماني
123.4087
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.7748
54.0436
53.9092
XAR
2006.6430
2017.3516
2011.9973
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