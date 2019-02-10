بجلسة مغلقة… انطلاق القمة الإفريقية الـ32 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

شهاب محمد - الخرطوم - الاتحاد الافريقي

الخليج 365:

بجلسة مغلقة انطلقت اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها الـ32، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

ومن المتوقع أن تنطلق الجلسة الافتتاحية عقب الجلسة المغلقة، وبعيد تدشين نصب تذكاري للإمبراطور الإثيوبي، هيلي سلاسي (1932-1974)، في مقر الاتحاد، بحضور القادة الأفارقة، يتقدمهم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وفق مراسل الأناضول.

ويعبر تمثال الامبراطور الاثيوبي، الذي اعد له حفل كبير داخل مبنى الاتحاد الافريقي، عن تاريخ التحرر والتكامل في افريقيا، ودور الإمبراطور سلاسي في تطور القارة.

ويشارك في هذه القمة كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم ، فضلا عن شخصيات اممية وقارية، وعدد من المراقبين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وبحسب رصد لمراسل الأناضول، فإن أبرز ما ميّز انطلاق هذه الدورة، تدشين النصب التذكاري لاحد رموز القارة الافريقية، والمشاركات الأممية والقارية، وسط إجراءات امنية مشددة شهدها مقر الاتحاد الافريقي ومحيطه، ومزيد من الترتيب والتنظيم مقارنة بالقمم الافريقية السابقة.

وكما هو متبع فان اليوم الأول من القمة، يشهد انتقال الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي لعام 2019، من الرئيس الرواندي، بول كاغامي، إلى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

وتناقش القمة التي تستمر يومين تحت شعار: “اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في افريقيا”، قضايا الهجرة واللجوء والنزاعات والإرهاب، جواز السفر الافريقي الموحد، الاندماج الاقتصادي وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد وتمويله.

وبحسب الخارجية الاثيوبية، فإن القمة الإفريقية الـ32، تشهد حضور نحو 40 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، وأزيد من 420 صحفي يمثلون عدداً من الوكالات الإفريقية والدولية، فضلا عن مشاركة أكثر من 3 آلاف يمثلون الوفود والمراقبين والمهتمين.

ويضم الاتحاد 55 دولة افريقية، ومن بين أهدافه تحقيق الاندماج والتعاون بين الأعضاء، وتعزيز المصالح المشتركة، وتيسير عملية التنمية.

الاناضول