الموسيقار“محمد الأمين” يمنع فناني (عوامة مراسي الشوق) من ترديد أغنياته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

“محمد الأمين” يمنع فناني (عوامة مراسي الشوق) من ترديد أغنياته

رفض الفنان الشاب “أحمد المأمون” تلبية طلب جمهور (عوامة مراسي الشوق)، وترديد أغنية الموسيقار الكبير “محمد الأمين” (همسة شوق)، والتي كان يرددها في وقت سابق .

وبسؤاله عن سبب ذلك الرفض أشار “المأمون” إلى أن الموسيقار صار (يتضجر) من ترديده لتلك الأغنية لذلك أمتنع عن ترديدها احتراماً وتقديراً له .

بالمقابل، كشف مدير (عوامة مراسي الشوق) وليد الياس أن الموسيقار (ساخط جداً) على الفنان الشاب “فتحي السمري” والذي ردد بدوره داخل العوامة أغنيته الشهيرة (قلنا ماممكن تسافر) .

وأضاف الياس أن لؤي عازف فرقة الموسيقار قام بالاتصال به وأبلغه أن الموسيقار غاضب جداً من ترديده أغنياته داخل العوامة، وهو الأمر الذي جعل كل الفنانين الشباب يتخوفون من ترديد أياً من أغنياته خلال حفلاتهم .

على ذات السياق أضاف الياس أنهم قاموا في وقت سابق بتكريم الموسيقار داخل العوامة تقديراً له ولمكانته الكبيرة في نفوسهم، لكنه رفض أيضاً خلال حفل التكريم أن يردد أي فنان شاب مشارك أيا من أغنياته، مما جعل الفنانين المشاركين يقومون بترديد أغنيات فنانين كبار آخرين في مشهد اثار دهشة وتساؤل كل الحاضرين في تلك الأمسية .

جدير بالذكر وبحسب موقع خرطوم ستار، أن الموسيقار “محمد الأمين” أثار في وقت سابق جدلاً كثيفاً وهو يوقف حفلاً جماهيرياً خاصاً به بنادي الضباط بسبب ترديد جمهوره لأغنية (زاد الشجون) معه، قبل أن يطلق مقولته الشهيرة:” ياتغنوا إنتو…يا أغني أنا “، تلك المقولة التي تناقلتها وسائل الاعلام المحلية والعالمية.