قوات صنعاء: العدوان السعودي ارتكب 574 خرقا في الحديدة خلال 72 ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء العميد يحيى سريع، الجيش اليمني بتنفيذ أكثر من 574 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن، خلال الـ 72 ساعة الماضية. وحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها جماعة أنصار الله، قال العميد سريع، إن خروقات الجيش تنوعت بين إطلاق 17 صاروخاً و364 قذيفة و157 عملية إطلاق نار، و21 عملية تعزيزات وتحركات، وعمليتي استحداثات وتحصينات في حيس.

وأضاف أن طيران التحالف الحربي والاستطلاعي نفذ 13 خرقاً بتحليقه في مدينة الحديدة وعدد من مديريات المحافظة.

وذكر أن التحالف شن 59 غارة منها 26 على كتاف وباقم والظاهر في صعدة، و8 غارات على نهم بمحافظة صنعاء، و20 غارة على حرض وكشر بمحافظة حجة، و5 غارات على برط وخب والشعف في محافظة الجوف.

وأعلن متحدث الجيش في صنعاء، السيطرة على تبة 12 في رأس جبل قشعان في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، واستعادة نقطة الشرطة في مديرية حرض بمحافظة حجة، بعمليتين هجوميتين لمقاتلي “أنصار الله” والقوات الموالية للجماعة.

ووفقاً للعميد سريع، قنصت قوات صنعاء أكثر من 52 جندياً بينهم 3 سعوديون في برج رقعة واثنان في التبة الحمراء بجيزان، و25 يمنياً في كل من محافظة مارب ومديرية نهم بمحافظة صنعاء، و9 آخرين في محافظة البيضاء، و5 شرق الدود قبالة جيزان، و5 في صحراء البقع بمحافظة صعدة، و3 في الجوف.

وتطرق متحدث قوات صنعاء إلى إسقاط طائرتي استطلاع مسيرتين للتحالف في وادي جارة قبالة جيزان وفي المدافن بالملاحيظ في صعدة، وإعطاب مدرعة محملة بالعسكريين في الأجاشر وآليتين في صحراء اليتمة والخليفين بمحافظة الجوف.