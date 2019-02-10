قوش: لن نسمح بإنزلاق السودان الى الفوضى

أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق اول صلاح عبد الله قوش أن كافة القوات النظامية مصطفة تماما وراء الشرعية، وأن السبيل الوحيد للتغيير هو صناديق الإقتراع ، وأنهم لن يسمحوا بإنزلاق السودان الى الفوضى .

وقال مدير الجهاز خلال تنويره أمس لضباط جهاز الأمن والمخابرات بمنطقة الخرطوم ، إن السودان لكل السودانيين وأن المحسوبية مرفوضة وأنه لا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيا كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

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